Nace en Cochabamba el festival de la Concordia

Reconocidos artistas nacionales presentaron al presidente Evo Morales el proyecto arquitectónicos para acoger al festival de la Concordia, evento que quiere albergar Bolivia para difundir la cultura nacional al mundo entero. El mandatario considera que la unión de los músicos bolivianos marcará el éxito de este festival.



Añadió que este proyecto no tiene por objetivo convertirse en una competencia con el festival chileno Viña del Mar y que los recursos económicos están garantizados para construir el escenario, que albergará al festival internacional boliviano.



“Deseo que nuestro teatro sea el mejor de Sudamérica, es cuestión de organizarnos. Bolivia tiene mucha riqueza, es una obligación del Estado hacer este festival. Quisiera que me asesoren (los artistas), ustedes saben qué clase de escenario necesitamos, que iluminación es la adecuada y el sonido”, dijo Morales.



Ya no quieren ir a Viña



Fabio Zambrana, exvocalista de Azul Azul, sugirió que en el país se realice una serie de prefestivales en los nueve departamentos para seleccionar a los artistas que participarán en el Festival de la Concordia. Considera que este evento no solo debe exponer nuestro folclore, sino también contratar artistas de la talla internacional de los que asisten a Viña del Mar.



“Comparto la opinión de Gonzalo Hermosa, pienso que los artistas bolivianos debemos dejar de ir a Viña, no vamos a ganar nunca allá. Tenemos que dejar de comparar nuestro festival con Viña, nosotros no lo estamos haciendo por Viña, lo hacemos por los bolivianos; este festival es nuestro”, dijo Zambrana.



El escenario será construido sobre una superficie de tres hectáreas que serán donadas por la familia Hermosa en la zona de Chilimarca, en Tiquipaya. Además no solo será un teatro al aire libre, sino que será usado como un lugar ecoturístico que contempla áreas de campin.



La derrota de los Ch"ila Jatun en el Festival de Viña del Mar de 2014 y la temprana eliminación de Pasión Andina promovieron en el país agilizar las diligencias para realizar en Bolivia un festival internacional de la canción con la finalidad de difundir la cultura musical de los países de la región.



El mandatario boliviano ha reiterado varias veces que excelentes compositores bolivianos han sido marginados injustamente en Viña del Mar.

