Minesota declara el 7 de junio el Día de Prince

El gobernador de Minesota, Mark Dayton, declaró oficialmente el 7 de junio como el Día de Prince en el estado e instó a los ciudadanos a llevar ropa púrpura en honor del fallecido autor de Purple Rain.



Hoy 7 de junio, el músico nacido en Chanhassen (Minesota) habría cumplido 58 años de edad. En una declaración oficial, Dayton calificó a Prince como el creador del Minnesota Sound (el sonido de Minesota), una contribución no solo al catálogo global de los géneros musicales, sino también al protagonismo mundial de Minesota y su crecimiento económico.



Asimismo, animó a todos los habitantes del estado a llevar prendas púrpuras, el color favorito del legendario autor de Cream y The most beautiful girl in the world, en honor al duradero legado de Prince, cuyo nombre oficial era Prince Roger Nelson.



Prince falleció el pasado 21 de abril como consecuencia de una sobredosis del opiáceo fentanilo, un poderoso calmante. Este analgésico es entre 80 y 100 veces más potente que la morfina y entre 25 y 40 veces más fuerte que la heroína, de acuerdo con el informe de 2015 sobre narcóticos de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.