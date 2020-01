Messa fallece a los 64 años en España

Luchó hasta el final. El exjugador y extrenador de la selección boliviana Ovidio Messa Soruco dejó de existir la madrugada de este jueves, a los 64 años, mientras se recuperaba en un hospital de Alicante, España. Su familia lo acompañó hasta el último momento de la lucha contra su enfermedad. Deja un gran vacío en los amantes del fútbol boliviano.

El exmediocampista estuvo peleando por su vida desde hace varios meses, pero este jueves no resistió más. Las muestras de cariño con la familia no se dejaron esperar. Los hinchas de Petrolero, Chaco Petrolero, Bolívar y The Strongest lo recordarán como uno de los grandes aportes en el balompié nacional.

Messa Soruco no solo tuvo la oportunidad de jugar en la selección boliviana, sino que también la dirigió. Su legado, fue uno de los mejores ‘10’ del país, permanecerá en el tiempo con la esperanza de que surjan futbolistas con similares características. En las próximas horas se conocerá dónde trasladarán sus restos.

Evo sugiere homenaje

El presidente del Estado, Evo Morales, propone que el nuevo estadio de Yacuiba –el Provincial- lleve su nombre, ya que fue uno de los deportistas más destacados de la ciudad fronteriza. “Nuestra solidaridad con su familia y con la del deporte. Sugiero que nuevo estadio de Yacuiba, lleve su nombre. Fue un talento inolvidable”, publicó en @evoespueblo. El predio deportivo al cual hace referencia fue entregado este año.

DIEZ se adhiere al dolor que embarga la familia de Ovidio Messa Soruco.