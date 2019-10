Fiscal dice que de Pando solo quiere audios

El fiscal Ruddy Terrazas, que investiga la quema de la Alcaldía de El Alto, informó de que no emitió ninguna citación ni convocatoria para la periodista Amalia Pando, sino un requerimiento para que remita a la Fiscalía los audios de una entrevista a una funcionaria del Gobierno Municipal de El Alto y a una persona natural, dentro del mismo caso.



"No es ninguna situación, no se la está convocando, ni nada", dijo el fiscal Terrazas quien; sin embargo, no pudo explicar por qué tratándose de un requerimiento fiscal no se entregó a una tercera persona como dispone la ley. Las citaciones, en cambio, deben ser entregadas personalmente.



"No lo encuentro al asignado al caso. No sé por qué no querían entregarle", dijo el fiscal a ANF.



Puedes leer| Notifican a Amalia con una orden de la Fiscalía ,

La mañana de este viernes, policías ingresaron a la radio Líder, desde donde emite su programa Amalia Pando, para entregarle un documento, sin embargo, al no estar presente la periodista en el lugar, se marcharon sin dejar el requerimiento.



La Alcaldía de El Alto fue quemada en febrero pasado por una supuesta marcha de padres de familia que, luego se comprobaría, estaba liderada por dirigentes del MAS. En el hecho, murieron seis personas.



El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, mencionó a Pando como parte del que denominó "el cartel de la mentira", en alusión a los medios independientes que no siguen la línea gubernamental.