Certificados de impedimento se emitirán durante 30 días

La vicepresidenta del Tribunal Departamental Electoral (TDE) de La Paz, Ana Benavides, ratificó el domingo que se emitirán los certificados de impedimento desde el 30 de marzo hasta el 29 de abril, en apego al artículo 154 de la Ley 026 del Régimen Electoral, previa presentación de un justificativo que acredite el motivo por el cual no pudo emitir su voto en la elecciones subnacionales 2015.



"No se preocupen, que durante 30 días, con el respectivo justificativo, van a poder obtener este certificado de impedimento, tal como señala el calendario electoral, entregar los certificados de impedimento del lunes 30 de marzo al 29 de abril del 2015", explicó.



"Si una persona está delicada de salud seguro acompañará un certificado médico, o si está de viaje deberá presentar como respaldo el boleto del viaje, con el cual justificará el por qué ese día no estuvo en su mesa de sufragio", complementó.



"Deberán apersonarse con la cédula de identidad, principalmente las personas que estuvieron en Tránsito y si hubieran llegado de otro país deberán apersonarse con su pasaporte", refrendó la vicepresidenta del organismo