Estos son los estrenos que vienen a la gran pantalla

A poco meses de terminar el año, Hollywood tiene sorpresas en la pantalla grande. Esta es la lista de grandes producciones que se estrenarán en los próximos meses y que posiblemente no sabías.



Bridge of Spies, el film es dirigido por Steven Spielberg; la estrella Tom Hanks, y los guionistas Ethan y Joel Cohen. La cinta trata sobre un incidente de un avión espía de EEUU derribado sobre la Unión Soviética en 1960, que desembocó en el intercambio de espías en un puente cerca de Berlín. Se estrenará el próximo mes de octubre.

Black Mass, Johnny Depp encarna al mafioso de Boston, Whitey Bulger. Benedict Cumberbatch da vida al hermano de Bulger, el político y presidente universitario Billy Bulger. La cinta, dirigida por Scott Cooper se estrenará a principios de octubre.,

Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte 2, la batalla entre Panem y los rebeldes llegará a su fin en la cuarta y última producción de la cinta, Katniss (Jennifer Lawrence), Gale (Liam Hemsworth), Finnick (Sam Claflin) y Peeta (Josh Hutcherson) se enfrentarán al presidente Snow (Donald Sutherland) por su libertad. El film dirigido por Francis Lawrence se lanzará el mes de noviembre.,

Spectre, un críptico mensaje del pasado envía a James Bond en una misión no autorizada a Ciudad de México y finalmente a Roma, donde conoce a Lucia Sciarra, la bella y prohibida viuda de un criminal infame. Bond se infiltra en una reunión secreta y descubre una siniestra organización conocida como Spectre. El film se estrenará mundialmente el 6 de noviembre.

Star Wars: El despertar de la Fuerza, es la séptima entrega de la saga Star Wars, donde dos gemelos de 17 años (una chica y un chico), son entrenados por su tío Luke para convertirse en los Jedis más poderosos de la galaxia. El problema empezará cuando uno de ellos se convierte al lado oscuro. Los personajes protagonistas serían Jaina Solo y Jacen Solo, se estrena en diciembre.,

The Revenant, esta es la nueva cinta del director ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu. Leonardo DiCaprio encarna a un cazador que busca vengarse del hombre que lo dio por muerto. Se espera que la cinta se estrene el 25 de diciembre.,

Steve Jobs, la cinta biográfica del cofundador de Apple ha recibido halagos de la crítica e incluso del otro fundador, Steve Wozniak. "Sentí como si estuviera viendo realmente a Steve Jobs", dijo Wozniak al sitio Deadline. Pueden esperar que nominen a la estrella, Michael Fassbender, para el Óscar. Diciembre es su mes de estreno.

In the Heart of the Sea, se basa en el best-seller de Nathaniel Philbrick, cuenta la historia del buque ballenero Essex, que naufragó en 1820 (tal vez hayas escuchado otra historia basada en la tragedia del Essex: ‘Moby Dick’). Ron Howard dirige a un elenco compuesto por Chris Hemsworth y Cillian Murphy. Se lanzará a fin de año.,

Concussion, Will Smith es el doctor Bennet Omalu, el primero que descubrió la encefalopatía traumática crónica en los jugadores de futbol americano. En la cinta también actúan Alec Baldwin y Albert Brooks; Owen Wilson encarna al comisionado de la NFL, Roger Goodell. Espérala en diciembre.