Opositores señalan por tráfico de tierras a tres exfutbolistas

Senadores de oposición denunciaron un presunto tráfico de influencias en la distribución de tierras a tres exseleccionados, partidarios del MAS, en la provincia Chiquitos de Santa Cruz, donde los futbolistas Leonardo Alberto Fernández, Juan Berthy Suárez Capobianco y Eduardo Jiguchi Machicado, cada uno, tramitan obtener 500 hectáreas del INRA.



“Nos hemos encontrado con (un proceso) de dotación de tierras y se está trabajando en el INRA para los señores Leonardo Fernández, Eduardo Jiguchi y Berthy Suárez, tenemos información (que) para varios otros jugadores. Y estas son tierras fiscales que tiene que ser para las comunidades indígenas y originarios”, dijo el senador Murillo, mostrando documentación.



El legislador argumentó que la Ley 3545, en la disposición transitoria señala que “todas las tierras fiscales” a la conclusión de los procesos de saneamiento en curso serán destinadas exclusivamente en favor de los pueblos, comunidades indígenas, campesinas y originarias sin tierra y a las personas que tengan propiedades insuficientes.



Sin embargo, “estos caballeros no son indígenas ni originarios (sino) ‘amigos del poder’ (que) han estado haciendo campaña por el Sí (por la re-reelección), pero no había sido gratis (sino) tenían algo por detrás", agregó en su acusación.



"Hemos averiguado dónde ha sido la dotación de tierras, que son en Pailón donde la hectárea de tierra cuesta 1.000 dólares y la dotación a cada uno de los jugadores es de 500 hectáreas, o sea al termino del proceso estaríamos dándoles un cheque de 500.000 dólares (a cada uno)”, sostuvo.



La Bancada de UD pidió petición de informe escrito al INRA para saber las formas de distribución y la tenencia de propiedades, mientras que esa institución hasta el momento no salió a desmentir la acusación, aunque se espera un pronunciamiento para las próximas horas.



Documento de la denuncia:,