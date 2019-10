Arce explicará en Ginebra el 'exitoso' plan nacional

El titular de Economía de Bolivia, Luis Arce Catacora, viajará a Ginebra, Suiza, para explicar el "exitoso modelo económico boliviano", a invitación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según informó en la víspera.



"Nos ha tocado ir a explicar la economía y el modelo boliviano a Estados Unidos, a Europa, a las universidades especialmente, hemos estado en París para explicar nuestro modelo económico y en un par de semanas vamos a estar explicando en Ginebra", señaló la autoridad en entrevista con los medios estatales.



Agregó que "como boliviano me siento orgulloso de ir cuando me tocan estos eventos a explicar, en realidad las políticas económicas que hemos desarrollado los bolivianos, las que no hemos importado, no hemos copiado de nadie".



La autoridad, según de acuerdo a lo que publica ABI, afirmó que Bolivia "está bien" en comparación con otros países del mundo, en los que no se puede todavía resolver la crisis económica, provocada por la caída de los precios internacionales.



Aseguró que no sentirá los efectos de otras economías que han tomado medidas drásticas, con recortes presupuestarios, recorte de los bonos y otras medidas que "no se tomarán" en Bolivia porque no hay necesidad.