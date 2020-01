El Hospital de Clínicas de La Paz entra en paro

Los médicos del Hospital de Clínicas acatan este jueves un paro indefinido convocado por el Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes)de La Paz, en rechazo a normas aprobadas por el Gobierno, mientras que los pacientes se quejaron por la falta de atención que va en desmedro de su salud.

"Ya no sé cómo expresarme de los médicos, llego y me dicen que están en paro indefinido, no les importa la salud de la gente que viene a este hospital", dijo una paciente que pidió no identificarse. Relató que tiene una afección al corazón y tenían que extraerle sangre para su análisis respectivo y que el médico pueda determinar su tratamiento.

El comunicado del Sirmes establece que se exige abrogación del Decreto Supremo 3091 que autoriza la creación de la Autoridad de Fiscalización de Salud, la Ley de Libre Afiliación, y la emisión del certificado médico gratuito, además la renuncia de la ministra de Salud, Ariana Campero.

"Es una pena realmente, yo estoy asegurada en la Caja Nacional de Salud pero el servicio es malo, por eso vengo a este hospital pensando que me van a atender pero nada", indicó otra señora que no quiso dar su nombre.

Según medios locales, el paro indefinido comenzó el viernes y sólo está habilitada la atención de emergencias.