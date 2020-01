Grecia, el tucán símbolo contra el maltrato animal

El tucán Grecia, que recibió una prótesis 3D luego de perder la mitad de su pico debido a una agresión humana, se ha convertido en un símbolo contra la crueldad animal en Costa Rica y ya desarrolla una vida casi normal en un refugio.



En este caso, uno de los más divulgados en las redes sociales y medios costarricenses e internacionales, el tucán había perdido el 80 % de la parte superior de su colorido pico, lo que le ocasionaba estrés y serias dificultades para comer.



El animal fue auxiliado en enero del 2015 por el Centro de Rescate Animal ZooAve para valorar la opción de la eutanasia o de colocarle una prótesis que le ayudara a realizar sus actividades diarias sin ayuda de los voluntarios del lugar.



El tucán se encontraba en una condición crítica, según el personal del lugar, quienes habían visto casos muy graves, pero nunca uno que afectara tanto a un ave para comer, por lo que era necesario una intervención de forma urgente.



"Lo primero que uno piensa es qué se puede hacer para salvar al animal y no aplicarle la eutanasia, sabíamos que en otros casos era la única opción que había", expresó a Efe la encargada clínica del ZooAve, Aleida Méndez.



El estado de Grecia era bastante complicado y los expertos debían manipularlo constantemente para darle de comer, algo que provocaba el estrés del animal y que podía causar hasta su muerte.



Tras meses de investigaciones y estudios, a Grecia le realizaron una prótesis 3D. El pico es hecho con material de nailon, de un peso similar al original y con el cual ahora puede tomar semillas, comer o tomar agua.



Una empresa contactó al Centro de Rescate Animal, hicieron unos diseños e iniciaron el proceso de escaneo, que tardó unos ocho meses en finalizar.



"Investigamos y estudiamos la posibilidad de usar tornillos o pegamento, pero hoy el pico funciona como una uña postiza", explicó a Efe el director del ZooAve, el estadounidense Dennis Janik, quien añadió que el pico es pegado al muñón, que se encuentra "muy sano, muy limpio".



El experto indicó que el pico se cae cada cierto tiempo, porque la queratina se desgasta del uso que le da el tucán, por lo cual deben volverlo a colocar. Sin embargo, ese proceso tarda unos pocos minutos.



El nuevo pico del tucán es de color blanco. Los funcionarios del ZooAve decidieron no pintarlo con los llamativos colores de su pico original con el objetivo de crear consciencia en los niños y adultos que visitan el refugio sobre las consecuencias de la agresión a los animales.



Un hábitat para Grecia



Grecia, que se estima tiene unos cuatro años, va a estar en cautiverio en una jaula de unos 200 metros cuadrados en donde cuenta con árboles, vegetación y un amplio espacio para volar.



"Ha sido un éxito por completo, Grecia ha tenido un comportamiento completamente normal, ella come, se limpia las plumas, se baña, como un tucán normal. Ella se acostumbró a utilizar esa prótesis", dijo Janik.



Actualmente, Grecia se encuentra sola pero los funcionarios del ZooAve ingresarán a una pareja para que tenga un amigo, y que pueda vivir su vida lo más natural posible.



Más allá de la salud del tucán, Janik indicó que este caso ha servido para llamar la atención de las personas y crear consciencia sobre el maltrato animal en el país.



"Grecia inspiró a muchos, las personas debemos aprender a vivir con la vida silvestre. Necesitamos tener un respeto hacia los animales y protegerlos porque cada día nosotros somos más y ellos son menos", expresó el estadounidense.



El tema del maltrato animal ha ido tomando fuerza en Costa Rica debido a la cantidad de denuncias. Datos del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) indican que las autoridades costarricenses atendieron durante el año 2015 cerca de 4.000 denuncias por casos de maltrato a animales en el Gran Área Metropolitana (GAM), mientras que en el 2014 fue de 1.500 casos.



Al igual que el caso de Grecia, se han dado a conocer otras agresiones como la muerte de un mono bebé luego de que unos jóvenes le tiraran piedras, así como el ataque a machetazos a un perro que quiso defender a su dueña de un vecino agresor.



En Costa Rica cientos de personas se han lanzado a las calles por medio de manifestaciones para exigir una ley que sancione a los agresores.



El Congreso de Costa Rica aprobó el pasado mes de julio, en la primera de dos votaciones necesarias para su entrada en vigencia, la ley de Bienestar Animal que pretende castigar con hasta tres años de cárcel el maltrato hacia los animales o provocar su muerte.



El texto está en revisión de la Sala Constitucional, por lo que no ha sido votada aún por segunda vez.



Debido a la exposición de Grecia a nivel mundial, el ZooAve firmó un contrato con el canal estadounidense Discovery al cual le brindó los derechos de divulgación al proceso de diseño y elaboración de la prótesis.