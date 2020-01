Miembros del PCC se juntaron en Santa Cruz para ejecutar el asalto

Los miembros de la banda brasileña que ejecutó el violento atraco en la empresa Eurochronos no llegaron juntos de ese país, si no que se rearticularon en Santa Cruz para perpetrar el hecho que resultó frustrado, pero con un saldo de cinco víctimas fatales y ocho personas heridas.

Los delincuentes abatidos no han sido identificados plenamente. Solo se obtuvo el nombre de Antonio Adao da Silva Costa (exrecluso) y los alias de ‘Mono’ y ‘Bahiano’.

En las investigaciones preliminares, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen ha conseguido información de que ‘Mono’ y ‘Bahiano’, presuntos integrantes de una célula del Primer Comando Capital (PCC), ingresaron de Brasil hace unos días y se reunieron con Antonio Adao da Silva Costa, que hace 20 días recuperó su libertad de Chonchocoro, cárcel de máxima seguridad de La Paz.

Lo confirma el ministro

En entrevista con EL DEBER, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que el PCC manda a sus emisarios para cometer delitos, obtener dinero y luego salir. En consecuencia, el ministro habló de la urgencia de que las policías de Brasil y Bolivia intercambien información.



El PCC es una de las mayores organizaciones criminales de Brasil. Nació en una cárcel de San Pablo y luego se extendió hacia las favelas, donde controla gran parte del narcotráfico.



La organización surgió en la década de los 90, en la penitenciaría de Taubaté, para defender los derechos de los reos como respuesta a la masacre de Carandirú, en la que la Policía reprimió un motín de presos, matando a 111 reclusos en 1992. Otra banda criminal importante en Brasil es el Comando Vermelho, que en el caso de Bolivia opera principalmente en Pando.

Tuvieron ayuda de bolivianos

En la Felcc están aprehendidos Erick Edwin Landívar Dorado, boliviano que se unió a los brasileños en Roboré. Entretanto, Sandra Guzmán Vaca es pareja de Antonio Adao da Silva Costa, quien guardaba detención en Chonchocoro de La Paz hasta el 23 de junio, cuando el juez Fernando E. Rivadeneyra ordenó su libertad, tomando en cuenta que un hombre garantizó el arraigo del brasileño otorgándole un contrato de trabajo a futuro en Santa Cruz.

De igual forma, una mujer firmó un contrato de arrendamiento de un inmueble independiente en favor del brasileño por cinco años en El Paraíso.

En el caso del roboreño Landívar Dorado, colaboró activamente en el asalto y logró salvar su vida señalando que era una víctima. Bahiano era prófugo de la Felcc, puesto que era buscado por el atraco a la joyería Imperio del barrio Equipetrol.