Samuel dice que el 'vice' está loco y daña a jóvenes

"El "vice" enloqueció", esa fue la respuesta de Samuel Doria Medina ante el comportamiento de Álvaro García Linera, que hoy regaló una computadora a una adolescente que respondió que el jefe de Unidad Nacional saca su dinero del país, como Simón I. Patiño, uno de los varones del estaño.



"(Álvaro) García Linera no me daña, lo soporto, daña a la juventud. Es inadmisible la mala fe, la intimidación y la manipulación al pueblo boliviano", escribió el opositor en una serie de masajes en su cuenta de Twitter.



Agregó que "García Linera fuera de sí pretende corromper a jóvenes. Prometer beneficios a cambio de politiquería es cohecho y manipulación (...) Rebasa todos los límites de la ética, pretendiendo manipular y corromper a jóvenes".



Otro de los que se sumó a las críticas fue el senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, quien dijo que el vicepresidente "requiere con urgencia evaluación sicólogica, nadie en sano juicio destila tanto odio y maldad no es normal".



"Como Patiño, algún empresario boliviano que está vivo, Patiño ya se murió, que igualmente sacaba riquezas y se lo llevaba todo al extranjero y no dejaba nada en Bolivia", preguntó la autoridad durante un discurso en Santa Cruz, a lo que una adolescente respondió “¿Samuel Doria Medina?". El Vicepresidente dijo: “Perfecto. Qué quieres que te regale”. Ella pidió una computadora y la autoridad le dijo: “vas a tener tu computadora”.



García Linera no me daña, lo soporto, daña a la juventud. Es inadmisible la mala fe, la intimidación y la manipulación al pueblo boliviano.— Samuel Doria Medina (@SDoriaMedina) 8 de abril de 2016