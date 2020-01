Ciudad Juárez despide a Juan Gabriel con verbena

Los habitantes de Ciudad Juárez despidieron anoche al recién fallecido cantautor Juan Gabriel con una misa celebrada frente a la que fue su vivienda y oficiada por el obispo de la urbe, seguida por una fiesta popular.



Antes de la ceremonia religiosa, la carroza con la urna con las cenizas de Juan Gabriel llegó a la casa escoltada por policías en motocicleta procedente de El Paso, Estados Unidos.



Los admiradores del artista se congregaron desde temprana hora ante el inmueble blanco, que ocupa una manzana completa y que está protegido por una reja verde.



De acuerdo con fuentes de seguridad, entre 40.000 y 50.000 personas desafiaron temperaturas de hasta 33 grados para atestiguar el recorrido de 10 minutos de la carroza fúnebre, desde el puente fronterizo de Santa Fe hasta la residencia.



Desde el ingreso del vehículo al territorio mexicano exactamente a las 18.55 hora local (00.55 GMT del domingo), los seguidores del intérprete estallaron en gritos y soltaron al aire globos blancos.



A su llegada a la casa fue recibido por el gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, y por el alcalde de Juárez, Javier González, mientras la gente entonaba canciones que fueron éxitos del artista como "Yo no nací para amar", "Amor eterno" y "Querida".



En la calle adornada con un altar para la misa y la verbena mientras continuaban llegando personas que abarrotaron las calles cercanas a la residencia, que al caer la noche se vio bañada con una luz que cambiaba de violeta a blanca. Los árboles circundantes lucían también luces blancas.



"Estamos acá para que el mundo sepa que amamos a Juan Gabriel. Él dejó algo en cada uno de nosotros", dijo a Efe Tina Soto, quien desde la noche del viernes apartó un lugar privilegiado para despedir al cantante.



Muchos mexicanos que viven en Estados Unidos cruzaron la frontera para asistir al homenaje.Mientras aguardaban a que comenzara la ceremonia se transmitió un video que repasó la trayectoria de Juan Gabriel, incluyendo imágenes de duetos que protagonizó con la española Rocío Dúrcal o del intérprete cantándole a la actriz mexicana María Félix, así como declaraciones de personajes del mundo artístico y cultural sobre el homenajeado.



Finalmente, los hijos del cantante salieron con la urna, que fue colocada en una caja de madera con paredes de cristal ubicada en el altar. La gente coreaba "Se ve, se siente, Juanga está presente".



La celebración por el descanso eterno del autor de éxitos como "El Noa, Noa", "Hasta que te conocí", "No vale la pena" y "No me vuelvo a enamorar", entre muchos otros, se inició alrededor de las 20.30 hora local (21.30 del sábado en Bolivia) y transcurrió con solemnidad. Terminó poco menos de una hora más tarde con aplausos de los asistentes.



Los familiares regresaron a la casa para una ceremonia privada en la que la urna será colocada sobre la chimenea.



Posteriormente habrá una verbena popular con la participación de importantes grupos musicales y artistas como La Sonora Santanera, el mariachi Mi Tierra, Zona Prieta, Rocío Banquells y Dulce, además del conjunto del propio Juan Gabriel.



El domingo, las cenizas serán trasladadas ala Ciudad de México para un homenaje que se realizará el lunes en el Palacio de Bellas Artes, donde el llamado Divo de Juárez se presentó en tres ocasiones, la primera en 1990.



Posteriormente, la urna será trasladada nuevamente a la casa en Juárez, que será convertida en museo permanente tal como lo planeó el cantautor, quien murió el 28 de agosto de un paro cardiaco fulminante a los 66 años en su residencia de Santa Mónica, California.