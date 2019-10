Santa Cruz se convierte en el líder del país en hato bovino

El departamento de Santa Cruz desplaza a Beni como primer productor de ganado en el país. Con casi 3,6 millones de cabezas, la región consolida su vocación productiva y reafirma el porqué es denominada la locomotora económica de Bolivia.



Así lo revelan los resultados del primer Censo Agropecuario del Estado Plurinacional, al que tuvo acceso nuestro medio.



El informe es contundente. Santa Cruz ocupa el primer lugar, seguido de Beni, La Paz, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba y otras regiones (ver infografía).



El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Fernando Menacho, corroboró el informe y exteriorizó su beneplácito porque la región oriental cobra más importancia en este ámbito y confirma que es el que alimenta a la mayor parte de los bolivianos.



Para el directivo, la sorpresa es el departamento de La Paz, que de ocupar el quinto lugar pasó al tercero, por encima de Chuquisaca y Tarija.



Por su lado, el presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia?(Congabol), que además se desempeña como titular de la Federación de Ganaderos de Beni y Pando, Mario Hurtado, argumentó que la muerte de casi un millón de cabezas en Beni producto de las inundaciones en 2014 causó tales variaciones, sumado a que muchos productores trasladaron su ganado a Santa Cruz y el norte de La Paz.



Sin embargo, dijo que duda de los resultados del censo, pues considera que hay lugares en el departamento de Beni donde no llegaron las brigadas.



No son sujeto de créditos

Un informe de la Fundación Milenio señala que las pérdidas del sector ganadero de Beni ascienden a $us 111,5 millones por las inundaciones.

Cabe recordar que el Gobierno prometió $us 100 millones para el repoblamiento del ganado en Beni. No obstante, hasta la fecha no se ven resultados. De igual forma, se anunció la otorgación de créditos por un valor de $us 30 millones, pero según los reportes de Fegabeni, apenas se desembolsó un 14%, pues los ganaderos no tienen bienes urbanos para poner como garantía y sus tierras no son sujeto de crédito.



En Bolivia, hasta el 2012, el departamento con mayor población de ganado vacuno o bovino era Beni, con 2.845.255 cabezas; seguido por Santa Cruz, que tenía 2.752.958. Chuquisaca figuraba a continuación con 401.144 y luego se ubicaba el resto de las regiones