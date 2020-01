Nueva Zelanda debate el perdón a jugador agresor

El polémico sobreseimiento de la causa penal a un joven jugador de rugby que había agredido a cuatro personas se ha convertido en un escándalo nacional en Nueva Zelanda, con la justicia y la federación siendo acusadas de haber protegido en exceso a Losi Filipo.



Frente a la indignación nacional en un país donde el rugby es el deporte rey y sus mejores jugadores grandes referentes para los ciudadanos, el ministerio público decidió el jueves presentar un recurso contra la sorprendente decisión de un juez de no condenar a Losi Filipo argumentando que un castigo podría provocar perjuicios a su carrera deportiva.



Los hechos ocurrieron en octubre de 2015. El jugador del Wellington Lions, entonces de 17 años, agredió en el centro de la capital a dos mujeres y a dos hombres. Una de las víctimas sufrió una incapacidad total de trabajo durante ocho meses.



En su decisión el juez Bruce Davidson considera que estos hechos podrían suponer a Filipo una pena de 18 meses de cárcel.



Pero según sus apuntes, publicados recientemente en la prensa, esta condena podría ser un problema para su carrera profesional y su ascenso a los famosos All Blacks, vigentes dobles campeones del mundo.



"Debo preguntarme si el rol de los tribunales es realmente arruinar las perspectivas de carrera de la gente", escribió el juez.



Esta decisión provocó un escándalo, con muchos ciudadanos y medios de comunicación preguntándose por la impunidad del jugador de rugby.



"Otra persona no habría obtenido el perdón después de haber atacado a cuatro personas, pegando a dos mujeres", se lamentó en la televisión una de las víctimas, Kelsey Odell, modelo que ha recurrido a la cirugía estética para reparar los daños de la agresión.



El primer ministro John Key afirmó el martes que la violencia es "inaceptable, se cual sea la profesión".



El "caso Filipo" es la noticia de la semana en Nueva Zelanda y su club recibió multitud de comentarios negativos en las redes sociales. Finalmente decidió rescindir el contrato al joven jugador