Fijan otra audiencia para gerente suspendido de Bolivia TV

Carlos Flores, gerente general suspendido de Bolivia TV, se presentó sin abogado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) para responder a la denuncia que le hizo la periodista de la televisora regional Santa Cruz, Claudia P. por acoso sexual, por lo que la fiscal asignada al caso fijó otra audiencia para que preste su descargo. La nueva audiencia será el 23 de marzo, a las 9:00, en las oficinas de la Felcv. Flores evitó hablar con los medios de comunicación.

La madre de Claudia



Rosmery Moya, madre de Claudia P., llegó hasta la Felcv para seguir el caso y denunció que a su hija le negaron el permiso en la televisora estatal para que vaya a la audiencia de ayer, de lo contrario sería procesada por abandono de trabajo.



Al respecto, la abogada de defensa de Claudia P., Darly Flores, advirtió con iniciar procesos a los jefes de Bolivia TV por prohibir a la denunciante estar presente en la declaración de Flores.



Según la agencia ANF, contó que sus jefes le prohibieron asistir porque no iba a declarar y que no le competía ir a la audiencia y, si salía sin la autorización debida, lo tomarían como abandono de puesto laboral. “Cómo no voy a estar, si yo soy la parte acusadora”, dijo la mujer que denunció a su acosador.