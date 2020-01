Las fragancias de ayer, los olores nauseabundos de hoy

Himnos y otros aires musicales nos recuerdan tiempos idos cuando, no obstante carecer la capital cruceña de los servicios elementales, los lugareños disfrutábamos de las fragancias que surgían, principalmente, de los jardines que no faltaban en las casas, así hubiesen sido taperas (como la de mi madre pero repleta de plantas) o construcciones nuevas, incluso quintas que existían a escasos 500 metros del centro. ¡Ja caramba, no olvido los aromas que emanaban del ‘chalé’ de mi tío Enrique Mercado, o de los jazmines de la plaza mayor! El espacio impide explayarse sobre otros sitios que hacían de la Santa Cruz de antaño un auténtico vergel, además con brisas perfumadas, al decir de un taquirari.

Ahora otro es el cantar: ya casi no quedan lugareños y los pocos que hay se están comportando como los centenares de miles de nuevos vecinos que llegaron de los cuatro costados del país y también del ancho y largo mundo. Pareciera que unos y otros estuviesen involucrados en afrentoso contubernio para que la ñuflense urbe luzca a diario más desaliñada, donde proliferen en las vías públicas los basurales, las porquerías, los fétidos olores, las bolsas plásticas rodando con o sin desperdicios, ¡qué caramba, volando por los aires! Estas horribles características, que rebajan nuestra condición de seres racionales, son las que predominan por los trechos grigotanos y a nosotros, frescos y campantes, no nos da ni la tos.

Y porque no nos da ni la tos, asimismo Sancho, Pedro y Martín bloquean como si tal cosa la vía hacia el vertedero, impidiendo el transporte de las 1.300 toneladas de basura que diariamente dejamos en los contenedores. Unas horas bastan para llenar de hedores el pueblo, asunto que se torna insufrible si la cosa demora dos días, por eso, para que atiendan sus caprichos, los mencionados Sancho, Pedro y Martín y diversos grupos practican dicho bloqueo como mascar chicle, como hicieron en días pasados los infatigables gremiales en las avenidas que conectan con el Plan Tres Mil y el vertedero de Normandía.

Cuando la fetidez que ha reemplazado a las fragancias de los viejos tiempos sea el resultado de podredumbres y éstas ocasionen desgracias fatales, quizás se nos ocurra toser. ¡Y eso, quién sabe!