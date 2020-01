Jim Parsons se casa con su novio

El actor de la conocida comedia The Big Bang Theory, Jim Parsons se casó con Todd Spiewak en el Rainbow Room en Nueva York. El año pasado, la pareja celebró 14 años juntos y Parsons escribió en Instagram: “Conocí a este tipo ... hoy hace 14 años y fue lo mejor que me pasó, sin ninguna duda”.

También publicó una foto de Spiewak cantando con un micrófono. Anotó: “Uno de sus mejores regalos para mí es que ya no me lleva a cantar en karaokes”. Parsons contó que era gay en 2012 y dos años después dijo, en el programa de Ellen DeGeneres, que no tenía prisa por casarse. Irónicamente, su personaje en la serie concluyó la temporada con una propuesta de matrimonio a Mayim Bialik.