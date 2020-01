Karen Barrancos se despide de Full TV

Con mucho cariño, Karen Barrancos se despidió de Full TV en las redes sociales. Agradeció por la experiencia y el aprendizaje. Luego de seis años de trabajar en esa red, la rubia cambia de casa televisiva.

"Tengo la satisfacción de haber cumplido todas mis metas en el canal. Incluso asumimos retos en formatos que no me hubiera animado sino me hubieran dado tanta confianza", posteó en Facebook.

Desde agosto, Barrancos presentará el primer noticiero a nivel nacional de Facetas TV. Por el momento, graba los adelantos para su futuro programa.