Médicos están en paro y ya preparan otra protesta

La medida de protesta que protagonizan los trabajadores de salud de los hospitales de primer, segundo y tercer nivel desde la medianoche del lunes, es acatada en todo el departamento, así ha informado el dirigente de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas en Salud Pública (Fesirmes), René Bilbao.



¿La causa? Bilbao explica que es en solidaridad con 80 odontólogos despedidos por el gobierno municipal y con los trabajadores del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) que hasta la fecha no han recibido el incremento salarial del 8,5% y el retroactivo a enero, que ordenó el Gobierno nacional.



El representante de Fesirmes señala que la medida es cumplida en todo el sistema de salud pública del departamento y que de forma excepcional en el hospital San Juan de Dios se atiende a pacientes de provincias que, desde este lunes, tenían fichas. Cabe resaltar que en todos los centros de salud no se ha cerrado el servicio de emergencias.



Anuncian más protestas



Si bien los salubristas desde primeras horas de esta jornada cumplen un paro de actividades de 24 horas, Robert Hurtado, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Salud, ha anunciado que la institución que representa ya prepara similar protesta para el jueves.



Esta medida será ejecutada, advirtió Hurtado, si hasta este miércoles la comuna cruceña y el Ministerio de Salud no toman cartas en el asunto y buscan una solución al problema de los despidos y a la demora del pago salarial.



Tanto Bilbao como Hurtado coincidieron al asegurar que hasta el momento ninguna autoridad ha mostrado interés en el asunto.