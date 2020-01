Mujer se queda dormida en programa en vivo

En medio del programa La tarde, aquí y ahora, de la cadena regional Cadena Sur de Andalucia (España), hubo una situación que puso en apuros a toda la producción.

El espacio televisivo se transmite en vivo en las tardes y trata temas de la cotidianidad. El humorista y presentador Juan y Medio, es el encargo de mediar y conducir las entrevistas y los panelistas invitados.

Esta semana en uno de los programas, Eloisa quien era una de las invitadas, en medio del debate la venció el sueño y quedó profundamente dormida. Cuando el presentador se dio cuenta de lo que sucedía, en medio de su improvisación, decidió hacer algunos comentarios de broma.

"Esto sucede más veces de las que creemos, porque la gente no ha dormido desde la noche anterior", asegura Juan y Medio, de modo sarcástico.

Posteriormente, al ver que la mujer no reaccionaba, el presentador pide que se apaguen las luces del recinto y les dice a los otros panelistas que se retiren. Luego, una persona de la producción se acerca a Eloisa y la despierta diciéndole que ya el programa terminó.

"Me has sacado dormida en televisión", dijo Eloisa al despertar, mientras reía de lo que sucedía. Finalmente, el presentador y los otros entrevistados volvieron a sus sitios y el programa contunuó, no sin antes bromear y comentar bastante el extraño hecho.