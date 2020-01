Nuevo desplante del DT Campos con la prensa

Las decisiones que dispuso el técnico de Blooming, Jeaustin Campos, para la atención del plantel a los medios de prensa, colmó la paciencia de los periodistas deportivos que se dan cita a diario a la sede del club para buscar la palabra de los jugadores. Ayer, por la mañana, el DT tico volvió a cambiar el horario para otorgar entrevistas, lo que generó malestar en el gremio.

Campos cambió de forma radical su predisposición con la prensa desde su llegada. Desde que la academia cruceña comenzó a realizar su trabajo de pretemporada para el Clausura, el estratega decidió cerrar la puerta de entrada a los medios para tener privacidad en las prácticas.

El jueves, Campos atendió a los periodistas y se disculpó por no organizar un cronograma de información. Prometió hacer uno, pero no hay nada oficial. Ayer, el portero de la sede dijo que la atención sería a las 12:00 y no a las 11:00 por orden del DT, porque el inicio de la práctica sufrió un retraso. Eso ocasionó que todos se fueran del lugar. “El departamento de comunicación es improvisado y no ayuda al trabajo de los medios que cubren Blooming”, dijo Orlando Estrada, de El Deportivo.

Pero la actitud de Jeaustin Campos con los periodistas no es nueva, ya que en Costa Rica también tuvo problemas y confrontaciones con diferentes medios, incluso llegó a abandonar una conferencia de prensa por un reclamo que hizo contra el diario La Nación. “Es una falta de respeto hacia nosotros, que tratamos de informar”, dijo Fernando Pereira, que trabaja para Tigo Sports.