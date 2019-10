El Gobierno admite pagos en la Policía por destinos

“Tenemos información de que hay compra y venta de puestos, lo dijo el mismo presidente (Evo Morales), pero no podemos probarlo y apenas lo demostramos; los responsables de semejante barbaridad irán a la cárcel”, así se refirió el vicepresidente Álvaro García Linera cuando fue consultado sobre los pagos que realizan los policías para beneficiarse con destinos privilegiados en las unidades.



La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, aseguró que un estudio encargado por esta cartera de Estado el año pasado reveló que los uniformados pagan $us 300 y un poco más por un destino; además, que hay unidades privilegiadas que escogen los mismos policías.



“Hay lugares solicitados, como el COA, la Felcc, en la División Económico-Financiera o en la División de Propiedades. Los mismos policías señalaban, a través de entrevistas, que para llegar a los puestos deseados pagan $us 300 y un poco más”, refirió Valdivia en un programa de televisión.



El vicepresidente, por su parte, dijo que unos pocos uniformados manchan al resto de los policías que tienen principios y por eso hay uniformados que se involucran en extorsión, corrupción, narcotráfico y violaciones.



“Eso no puede ser”, señaló la autoridad y luego explicó que el plan del Gobierno es construir en esta década una institución respetada y reconocida por la labor transparente, pero se debe cortar por todos los medios los mecanismos de corrupción que se incrustó en los funcionarios policiales.



Anunció que existe un plan que debe ser aplicado por el actual ministro de Gobierno, Carlos Romero, y por las autoridades de la institución con cambios en las normas policiales y con la formación de los uniformados dentro de los institutos que tiene la Policía.



Sin embargo, los legisladores desconocen cómo se realizarán las modificaciones. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que se requiere de un estudio para saber en qué ámbitos vendrán las reformas y cómo se plasmará el pedido presidencial para premiar las denuncias dentro de la Policía.



El ministro Romero afirmó que primero deben crear un mecanismo legal para la protección de los policías denunciantes, a fin de evitar las represalias que se pueden producir.

Al igual que el presidente, dijo que se debe trabajar en una norma que permita la lucha contra la corrupción.



Estudio del Gobierno

La ministra de Transparencia informó de que en 2014 se realizó un estudio sobre la Policía y que fue elaborado sobre la declaración y testificación de unos 400 uniformados en todo el país; este documento arrojó resultados llamativos que deben ser encarados por las autoridades nacionales.



El documento, dijo Valdivia, refleja la falta de voluntad de las propias autoridades policiales para encarar una reforma estructural y anteponen otro tipo de intereses en la gestión que les toca desempeñar.



“Los intereses personales de los comandantes de la Policía se sobreponen al interés de servicio hacia la población; como saben que estarán un corto tiempo, un año, no es de su interés iniciar este proceso de reforma”, dijo tajante la ministra y recordó que estas trabas vienen desde la gestión de la primera ministra de Gobierno de Evo Morales, Alicia Muñoz, que cambió la extinta PTJ por la actual Felcc.

De igual modo, dijo que los policías informaron de estas ilegalidades a sus superiores, que en varias oportunidades presentaron las denuncias pero que nunca tuvieron eco en las mismas.



Valdivia añadió que es algo evidente que no se lo puede negar y que hay intereses en los que predomina la falta de voluntad para agilizar los trámites y simplificar los pasos para mejorar el sistema de denuncias. Además, dijo que algunos policías no quieren modernizar sus sistemas porque saben que al introducir la tecnología se eliminarán las condiciones que les permiten recibir prebendas de los ciudadanos y, en algunos casos, de los litigantes que tienen relación con la Policía.

La ministra reveló que el estudio también dejó en evidencia que algo más del 50% de los encuestados no manifestó la voluntad de cambiar la situación de la entidad y prefieren mantener las cosas tal como están.



También dijo que el Ministerio de Transparencia cuenta con mecanismos y tecnología que permiten guardar la reserva de los denunciantes y que hicieron conocer esta disposición en los seminarios que se realizaron durante la elaboración del documento oficial. Afirmó que, internamente, el policía que denuncia es aislado y es enviado a un destino alejado de su familia y su centro de actividad, como represalia.



Ayer reapareció la exdirigente de las esposas de los policías, Guadalupe Cárdenas, quien dijo que la siguiente semana habrá una movilización para pedir la destitución del actual comandante de la institución porque es uno de los principales responsables de la situación