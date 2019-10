Fejuve da un ultimátum a Chapetón para dimitir

"La señora (Soledad) Chapetón tiene 48 horas para presentar su renuncia", dijo esta mañana el presidente de una de las Federaciones de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Franklin Machaca, tras el paro cívico que esa región vivió ayer.



El dirigente acusó a la autoridad edil de "no cumplir con los vecinos" y "cambiar los Poas" (Planes Operativos Anuales) de los diferentes distritos sin consultar a las juntas vecinales. La alcaldesa se encuentra en Perú, en el seminario internacional, "Tendencias de Movilidad Urbana Sostenible en América Latina".



El dirigente dijo que esta resolución está apoyado en el “contundente paro cívico que se efectuó el lunes y fue acatado por todas la juntas vecinales que están contra la gestión de la Alcaldesa”, de acuerdo con un reporte de radio Fides.



Al respecto, el Comité Vecinal asegura que la Fejuve no los representa y realizarán una autoconvocatoria a un ampliado en defensa de Chapetón, que a su juicio es "asediada" por el Gobierno. En la víspera la protesta fue por el incremento de tarifas del transporte y del pan de batalla.



El paro cívico se acató de forma parcial en la víspera, con al menos 13 puntos de bloqueo, pero con actividades casi normales en el sector educativo y comercial. La Alcaldía aseguró que no permitir el incremento de las tarifas del transporte a 1,50 bolivianos y sostuvo que el precio del pan a 0,50 centavos la unidad es competencia del Gobierno nacional.