Siete regiones acaban las clases el 30 de noviembre

Las labores escolares concluirán oficialmente el próximo 30 de noviembre en siete regiones del país, excepto en los departamentos de Oruro y Potosí, así lo anticipó esta jornada el ministro de Educación, Roberto Aguilar.



"Para el 27 de noviembre se debe desarrollar la última actividad académica escolarizada y para el 30 de noviembre deben presentarse ya los resultados debe haberse concluido la gestión en siete departamentos", explicó la autoridad, según un boletín de prensa.



En el caso de Potosí y Oruro, donde el periodo de descaso pedagógico se amplió en una semana más que en el resto del país, se espera el informe de las direcciones departamentales para establecer el cierre de gestión; sin embargo, se ha previsto que puedan concluir el 11 de diciembre.



"Está inicialmente planteado hasta el 11(de diciembre), era hasta el 18, pero algunas unidades educativas nos han presentado sus informes de aumentos de horas y trabajo de días sábados, pero estamos esperando los últimos informes para establecer en el curso de la próxima semana la fecha de cierre de gestión en Oruro y Potosí", aclaró.



En ese contexto, el ministro de Educación manifestó que en el caso de primaria no existe la figura de aplazo, sino de repetición del curso, en aquellos casos que sean recomendados por el profesor y aceptado por el padre de familia por una necesidad sicopedagógica.



"Un niño que no ha alcanzado la madurez en primero de primaria puede repetir el curso, después de aquello no puede haber aplazo por nota, lo que se ha establecido como responsabilidad del maestro es de hacer seguimiento personalizado y los reforzamientos necesarios para que en todos los cursos de primaria se tenga un avance consecutivos", dijo.



En tanto que en secundaria, el sistema de evaluación es múltiple del estudiante en las cuatro dimensiones (ser, saber, hacer y decidir) y con reprobación en el caso que el alumno no haya cumplido con sus actividades educativas.