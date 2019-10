Choferes rechazan el incremento en los peajes

Los choferes de Bolivia advierten con efectuar medidas de presión si el Gobierno no deja sin efecto el alza que sufrió el costo del peaje. El ejecutivo de los transportistas, Ismael Fernández, anunció que este viernes 20 de febrero en un ampliado de emergencia se reunirán para definir las futuras acciones.



"Nos dicen que es irreversible la medida del peaje, nosotros estamos convocando a un ampliado nacional y sin lugar a dudas seguramente vamos a tomar las acciones correspondientes, no descartamos movilizaciones a partir de la siguiente semana", sostuvo el dirigente.



Según el representante, el incremento en las tarifas de los peajes en algunos casos llega al 300 y 600% lo que afectaría a la economía de los transportistas que circulan por las carreteras del territorio nacional.



Gobierno justifica el alza



El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, reiteró la postura del Gobierno y la resolución de elevación de los costos en las tarifas de los peajes no se modifica, justificando que desde 1992 existe un congelamiento en las tarifas y que el cobro de los nuevos precios sólo se limita a la nueva carretera doble vía La Paz - Oruro.



"El incremento surge de la necesidad de que nuestras carreteras sean auto sostenibles, al menos en su mantenimiento, además el incremento solo se está dando en la doble vía no así en todo el país", manifestó Claros.



Aclaró que el incremento en los peajes en la doble vía sólo es del 100% y no como aseguran los transportistas del más de 300%. Según el ministro, el Gobierno subvenciona en un 70% el mantenimiento de las carreteras y el 30% es cubierto por el cobro de peajes.



Peaje en la doble vía La Paz - Oruro



La resolución de incremento de peajes en la doble vía La Paz - Oruro establece que los vehículos livianos como camionetas, jeeps, vagonetas y minibuses deben pagar 17 bolivianos, mientras los buses, camiones de dos ejes o de estacas, volquetas de dos ejes, 33 bolivianos.



Los buses de tres ejes, camiones de tres ejes, alzapatas, 50 bolivianos. Los camiones con cuatro ejes, 67 bolivianos.