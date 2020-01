... Cara a cara

Entre profusas declaraciones registradas durante la semana, rescatamos un par de perlas cultivadas: “Lo que no logre con los votos, lo haré con las armas”. Fue una advertencia perturbadora del inefable Nicolás Maduro, decidido a preparar una embestida armada para defender su Gobierno que se tambalea y contabiliza casi un centenar de muertos, cumplidos tres meses de caos y de violencia en la angustiada y estremecida Venezuela. “No soy economista, no soy experto en planificación, yo soy experto para marchar y bloquear caminos”. Lo dijo Evo Morales, presidente de Bolivia, al inaugurar en Tiquipaya, Cochabamba, un foro regional de desarrollo para América Latina y el Caribe. No da para alardear con marchas y bloqueos como los que casi a diario, por todo y por nada, se registran en Bolivia y lo tienen convertido en ‘país-tranca’, frenando su progreso y mortificando a la gente.

Mientras se llora la muerte de una mujer brutalmente golpeada en una trifulca por el aprovechamiento de una ruta de trufis y se agita el debate por la aplicación de la ‘fotomulta’ buscando sancionar a incorregibles infractores viales, en una viñeta pegada sobre la luneta trasera de una ‘transformer’ del servicio público, alcancé a leer un singular mensaje de alerta: “Precaución, detención súbita”. Por si las moscas, para no sufrir las consecuencias de un ‘súbito’ frenazo del taxista para bajar o subir pasajeros en media avenida, cambié de carril en cuanto me fue posible. Son algunas ‘estampas’ de la ciudad de los anillos, convertida en feudo de transportistas y de gremiales habituados a retorcerles el brazo a sus autoridades hasta que terminan cediendo. Oí camba, ¿estás dormido?

Un dirigente de la FBF ha planteado la necesidad de una intervención de la FIFA y de la Conmebol al fútbol boliviano como única forma de rescatarlo de su profunda crisis, agravada en los últimos días por denuncias de corrupción en el amaño de encuentros y por la compra de votos en elecciones. Si no queda otra... a grandes males, grandes remedios.