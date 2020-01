Litvac:“El ‘big data’ no es solo para el ecommerce”

El argentino Hernán Litvac, director y cofundador de Icommkt, compañía de email, mobile y social marketing que brinda servicios en 10 países de América Latina y que cuenta con 800 clientes en la región, estuvo en el país participando en el eCommerce Day Bolivia 2017. Litvac enseñó cómo sacar provecho a la información que tienen disponible las empresas de sus clientes a través del big data y el ‘business intelligence’.

¿En América Latina las empresas aprovechan los datos de sus clientes?

Sí, hay empresas que en la región ya están aprovechando el ‘big data’. Hay una toma de conciencia desde hace algunos años, aunque aún estamos dispares en la región. En algunos países, algunas industrias, cuando uno las analiza, ve un crecimiento, el cual tiene relación con generar mejores experiencias a los consumidores. La realidad es que para trabajar bien con el big data es necesario poner mucha conciencia en el consumidor y eso es algo que estamos viendo más seguido. En eventos como el eCommerce Day Bolivia vemos que las empresas se están empezando a preocupar cada vez más de una manera diferente por sus consumidores.



¿Las empresas en Bolivia se preocupan por obtener datos de sus clientes?

Son tres años que ya vengo a Bolivia, y de lo que recuerdo es que en el primer año se explicó todo lo que estaba pasando con números y viendo la penetración del internet, sobre todo a través de los teléfonos inteligentes. El segundo año noté que los tomadores de decisiones de las firmas se fueron involucrando en el tema tomándolo más en serio. Hoy, por las reuniones previas que he tenido, ya están listas para utilizar el big data.



¿Cómo pueden obtener las organizaciones los datos de sus consumidores?

Las empresas consultan eso, cómo puedo acercarme a los consumidores. En parte ese proceso sucede en el día a día, cuando tienen contactos con sus consumidores y estos están dispuestos a darles su información y es importante que eso suceda. Además, el consumidor debe dar su consentimiento para recibir la información que se le brindará a futuro. Ya se acabó la época donde las empresas obtenían información de los consumidores sin su consentimiento. Creo que en eso Bolivia está en otro estadio, las empresas entienden que hay diferentes puntos de contacto como Facebook, donde se mantienen conversaciones, están los canales analógicos a los que los consumidores se acercan y los digitales, en los que es más fácil obtener los datos.



¿Cómo se puede aprovechar el big data?

Con tener la información no alcanza, hay que saber qué hacer y cómo usarla, que es el próximo paso luego de obtener la información. Nuestra empresa trabaja con herramientas que dinámicamente van procesando esa información y van encontrando segmentos de forma automática; es decir, nos especializamos en procesar grandes volúmenes de información, ya sea a través de metodologías de segmentación avanzada y ahora, con lo que se conoce como inteligencia artificial, podemos encontrar cuáles son esos grupos a los cuales las empresas tienen que llegar y con qué mensaje.



¿Ese proceso de ordenar los datos es complicado?

Una vez que tenemos contactos con las compañías, no es un trabajo que habitualmente demore más de una semana a 10 días. Estamos hablando de que toda esa tarea que no hicieron durante años, en el lapso de un mes ya está todo puesto en valor y la empresa y todas sus áreas de marketing tradicional y marketing digital están aprovechando esa información. Nuestro foco siempre está puesto en el consumidor.



¿Qué impacto tiene en las organizaciones la utilización del big data?

El impacto inmediato es un consumidor con más satisfacción. Si anteriormente recibía ofertas o tal vez sentía que la empresa no lo conocía, ahora todas las comunicaciones están bien orientadas a ese consumidor. En el comercio electrónico es más fácil leer toda esa información porque cuando un consumidor hace una compra recibe una encuesta de satisfacción para saber si lo atendieron bien, entonces esa persona sabe que la empresa lo está escuchando.



¿El big data puede ser usado por cualquier firma?

Toda empresa de ‘retail’ tiene que trabajar con big data, todo lo que es la banca comercial y servicios financieros, igual. Otro sector que lo puede aprovechar muy bien son las automotrices. No puede ser que no sepan cuál es el vehículo que tengo, cuál es que estuve buscando o cuándo tengo que hacer el mantenimiento. Imagínese que la empresa tenga la capacidad de informarme automáticamente cuando se cumple ese plazo. El big data no es solo para las empresas de ecommerce.