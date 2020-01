Virgin pierde un tercio de su valor tras Brexit

Virgin Group perdió casi un tercio de su valor (estimado en $us 5.000 millones) desde el referéndum de la semana pasada en el que los británicos decidieron dejar la Unión Europea, aseguró el presidente y fundador de la firma, Richard Branson.



A raíz del Brexit, Virgin Group, canceló la compra de una compañía británica que tiene 3,000 empleados. La acciones de Virgin Money cayeron de $us 4,06 el jueves (23 de junio) a $us 2,39 ayer.



En una entrevista con el programa de televisión Good Morning Britain, el empresario dijo que que Reino Unido caería en recesión y que se podría convocar a una segunda votación una vez que las personas vean las implicaciones que tendrá en la economía la salida del país del bloque.



“Este país va a caer en recesión. En dos de los peores días en la historia los bancos han sido golpeados, lo que significa que no van a prestar dinero, vamos hacia una recesión”, dijo Branson



El magnate llamó a realizar un segundo referéndum sobre la membresía de Reino Unido en la Unión Europea, al considerar que los que apoyan un Brexit no han dado a conocer a las personas sus verdaderas razones.



Virgin Group, es un conglomerado de más de 300 empresas en distintos sectores, pasando por casas discográficas hasta aerolíneas,