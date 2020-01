Chávez niega haber difundido el caso Zapata

En un comunicado, Wálter Chávez, exasesor electoral del presidente Evo Morales, negó haber ayudado a difundir el caso Zapata, como se señala en círculos políticos.



"En algunas noticias que circulan se repite que ‘existen versiones que señalan que fue Chávez quien dio insumos para que el periodista Carlos Valverde denunciara el caso de Gabriela Zapata’. Quiero subrayar que jamás me he metido en la vida privada de las personas con fines políticos", dijo Chávez en un comunicado enviado a ANF.



Añadió que entiende "que por la situación en la que estoy ahora se busca generar controversia y se utiliza ese caso para perjudicarme y para perjudicar al gobierno. Nunca conocí a la señora Zapata ni me enteré de ninguna de sus actividades durante los años en los que estuve vinculado al gobierno".



El periodista, que fue editor del suplemento El Malpensante, del periódico Juguete Rabioso y de la edición boliviana de Le Monde Diplomatique, explicó en su nota que "cuando me alejé del gobierno, tuve algunas diferencias políticas y de estrategia que expresé públicamente. No obstante, deseo dejar en claro que no tuve ninguna participación en la divulgación de las denuncias sobre el tema Zapata".



Chávez, nacido en Perú, pero que adquirió la nacionalidad boliviana por matrimonio, salió de Bolivia en marzo pasado y pidió protección en Árgentina, donde espera la decisión de un juez.



El viernes, el diario El Tribuno de Salta, donde se encuentra detenido mientras se decide su situación, informó que había solicitado asilo político, pero en su comunicado Chávez negó aquello.



"A raíz de la divulgación de la noticia que señalaba que ayer pedí asilo político en un juzgado de Salta, quiero aclarar que la audiencia aludida fue para fijar domicilio y otras cuestiones formales en relación a mi detención en la delegación de la Policía Federal Argentina en la capital salteña", explicó.



El periodista aclaró luego que "mi pedido anterior apela a la protección internacional en el marco de la Convención de la ONU sobre Refugiados, tal como la que tenía en Bolivia".



Existe un pedido de captura emitido por las autoridades peruanas debido a que Chávez salió de ese país en los años 90, acusado de haber participado en el grupo terrorista peruano MRTA.