Autoridades se ofenden con las obras sobre el escudo

Un mes después de su apertura al público, la muestra De ahí somos, que ocupa una de las salas de Manzana 1 y forma parte de la exposición Curadores, fue visitada la mañana de ayer por la alcaldesa Desirée Bravo junto con la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Zapata, y la presidenta del Comité Cívico Femenino, Siony González de Álvarez. Las autoridades manifestaron su rechazo a las obras que se exhiben en el céntrico espacio de arte.



“Estamos sorprendidas de alguna manera. Vamos a consultar con la gente de la Dirección de Cultura para que nos expliquen de qué se trata la muestra”, indicó Bravo, mientras que la líder cívica afirmó que las obras representan “una ofensa hacia nuestros símbolos y hacia la sociedad cruceña”.



Para cuestionar

La muestra en cuestión forma parte de un proyecto de la artista cruceña Nadia Callaú, que consiste en intervenir digitalmente los símbolos cruceños, como el escudo, la bandera y el himno, con el objetivo de que la gente se cuestione sobre los orígenes de la identidad cruceña, así como ella lo ha hecho antes de investigar el tema.



“Me estoy expresando a través del arte. Mi trabajo parte de cuestionamientos como: ¿por qué seguimos usando una corona en nuestro escudo después de tanto tiempo? No estoy faltando el respeto a nadie, solo me hago preguntas y espero que la gente también se las haga”, expresó Callaú.



El curador de la muestra y actual director del Museo de Arte Contemporáneo, Eduardo Ribera, defendió el proyecto de Callaú, pues considera que el arte es una herramienta para demostrar la libertad que tiene la gente para expresarse. “No es la primera vez que se presentan obras de este tipo. Son trabajos a través de los cuales los artistas repiensan sus símbolos. No es nada nuevo, como tampoco es que los comités cívicos tengan una queja, quizás ellos también están haciendo su trabajo”, expresó Ribera.



El artista Alfredo Román, que participa de la muestra, defendió la libertad del artista: “Hay que tomar esto como un ejercicio, como el dibujo libre que nos pedían en el colegio”.



La coordinadora del espacio de arte Manzana 1, Ejti Stih, indicó que no han recibido ningún comunicado oficial de alguna autoridad sobre el tema. Stih dijo que en todo el mes que lleva la muestra ha sido bien recibida por el público