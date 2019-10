Gobierno anula fallos del Conare sobre Belaunde

El ministro de Gobiernio, Hugo Moldiz, anticipó presentar denuncias contra dos vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declararon procedente y fundada la acción de amparo constitucional interpuesta por Martín Belaunde Lossio, y determinó dejar sin efecto las dos resoluciones dictadas por la Comisión Nacional de Refugiado (Conare).



"Indignación frente a lo que han hecho dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia al meterse donde no están convocados, que es a ver la institución del refugio. La resolución que han tomado es un atentado contra todas las normas vigentes", sostuvo el funcionario.



Afirmó que los vocales Ramiro López y Ricardo Chumacero no merecen ser autoridades judiciales, debido a que ocasionaron que Belaunde vuelva a ser objeto de la protección de Conare, por tanto, no puede ser extraditado, ni expulsado.



"La resolución en los hechos vuelve a foja cero todo el trámite, como si fuera el primer día, pese a que existen los suficientes elementos que hacen ver que este señor no es ningún perseguido político y no merece tener refugio", deploró Moldiz.



Afirmó que "el ciudadano enfrenta dos proceso, uno el refugio y otra la ampliación de su detención. él estará detenido hasta el 21 de mayo y después nuevamente se verá que sucede con su situación jurídica", dijo.