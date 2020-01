Pacto Fiscal: Siles dice que se hablará de recursos pero no con visión redistributiva 

El viceministro de Autonomías, Hugo Siles afirmó que llegará el momento de conversar sobre los, pero no con un enfoque redistributivo. Dijo que el acuerdo nacional será en agosto, si es que el Consejo Nacional de Autonomías no modifica la fecha."Elcontempla cinco etapas; la cuarta que es de la asignación efectiva de los recursos de inversión y gasto, y la quinta será de análisis de las fuentes de los recursos, en cada etapa analizaremos, pero nuestra visión no es redistributiva de recursos", afirmó.. "Obviamente entraremos a discutir esos temas, pero no podemos de ninguna manera faltando todavía tres etapas hacer una definición de redistribución de recursos. No tenemos como nivel central esa posición", señaló.El Viceministro insistió que elsino que es gastar bien los recursos que ya se tienen, y desarrollar políticas públicas subnacionales para generar recursos a partir de esfuerzos fiscales propios, donde se requiere fortalecer la dimensión productiva, la creación de empresas subnacionales, la activación del cobro de algunos impuestos, entre otros."Creemos quey el respectivo acuerdo se va a cumplir, salvo que el Consejo Nacional de Autonomías modifique en algún término la fecha esta sigue siendo agosto, la conclusión del debate del pacto fiscal en su etapa número cinco", sostuvo.