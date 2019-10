Controlan que espumas de carnaval no sean tóxicas

Este miércoles un equipo liderado por Elio Antelo, jefe de Control de Productos y Servicios del Gobierno Autónomo Municipal, hizo el recojo de muestras de espumas de carnaval en un depósito de la importadora CGI que comercializará este producto.



"Estamos haciendo la toma para llevarla al laboratorio de la (Universidad) Gabriel René Moreno, para que por medio de esta muestra salga el resultado para saber si el producto es apto para el consumo, osea que no cause ningún tipo de irritación en la piel y en los ojos, como también no sea inflamable" dijo el jefe responsable del control municipal.



Posteriormente el señor Antelo declaró que, "es por eso que nosotros vamos a sacar el respectivo análisis, tanto de esta empresa como de otras, para que, de esta manera, garanticemos que este producto no va a ocasionar ningún tipo de daño a la salud de la población", concluyó Antelo.