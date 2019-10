Los estudiantes de la 'U' toman Facultad del Norte

Un reducido grupo de estudiantes tomó las instalaciones de la Facultad Integral del Norte porque no están de acuerdo con los resultados de la segunda vuelta, que dieron como ganador a Wilson Hurtado, que resultó reelecto como decano.



Los estudiantes exigen que se resuelva un acta que fue observada por el presidente del órgano electoral facultativo, pero que los jurados electorales no lo hicieron.



Los manifestantes aseguran que con la revisión del acta los resultados de la votación pueden variar y dar como ganador a Orlando Parada. Exigen la presencia del Comité Electoral Permanente en Montero, para resolver esta situación.



Entre tanto, en la capital cruceña todavía no se han dado a conocer los resultados oficiales de la segunda vuelta, pero el órgano electoral confirmó que la posesión de las autoridades facultativas será mañana viernes, a las 17:00.



El vocal Luis Queirolo confirmó que el rector interino será el decano de la facultad más antigua, que en este caso es Ciencias Jurídicas, donde ganó Manfredo Menacho. De igual manera, Juanita Borja, decana elegida de la Ciencias Económicas, la segunda facultad más antigua, ocupará el cargo de vicerrectora interina.