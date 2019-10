Contralor no descarta auditar naves del TAM

El Contralor General del Estado, Gabriel Herbas, informó que su despacho realizó auditorías "puntuales" en Transporte Aéreo Militar (TAM), pero no sobre las siete aeronaves paralizadas tras su adquisición e informó que la empresa realiza una auditoría interna.



Aunque no descartó que su despacho inicie una auditoría para determinar si existen o no responsabilidades en la compra de los siete aviones y las razones por las que están paradas sin operar a la falta de repuestos y un motor.



"(En el) TAM se hicieron algunas auditorías puntuales (…). Sobre ese tema creo que es la unidad de auditoría del TAM la que está haciendo", declaró a los medios de comunicación.



Herbas ante la consulta de los medios de comunicación si es que no iniciará una auditoría por las denuncias en contra de las aeronaves, dijo que "seguramente sí, seguramente está programado en el transcurso de este año", añadió.



Situación financiera del TAM



El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, manifestó que el TAM sufre de iliquidez porque mensualmente debe pagar a Impuestos Nacionales Bs 1 millón y que para hacer funcionar esas siete naves requeriría al menos 20 millones de dólares.



Origen de los aviones



Dos aeronaves son de origen chino y otras cinco son canadienses estadounidenses, no funcionan por la falta de repuestos y un motor, el alto costo impide que la empresa pueda adquirir estos equipos.