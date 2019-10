Krywonis: "Me encanta la idea de aportar desde mi oficio de cocinero"

"Soy bastante temido, no sé porqué, pero no soy malo, eso quiero aclarar. Soy sincero y la sinceridad es una virtud que yo veo en los niños y creo que hay que cultivarla siempre", dijo Christophe Krywonis, el cocinero francés, jurado del reconocido programa Master Chef Junior Argentina. Así empezó, arrancando sonrisas del público, que acudió a conocerlo a su llegada a Santa Cruz proveniente de Argentina.



Krywonis se alista para participar este domingo, 3 de julio, del evento gastronómico solidario SOS Chef que organiza Aldeas Infantiles SOS en el que participarán 300 niños y niñas que expondrán sus mejores recetas ante ese experto, así como a los asistentes. Todos esos pequeños recibirán un certificado de manos de ese afamado cocinero y él dará una clase y preparará dos platos al vivo. Según anticipó su menú será pollo relleno con queso y hierbas frescas además de un budín de yogurt y algún dulce.



"Cuando me hablaron de este evento y me enteré de cómo ayudan a los niños, me encantó la idea de poder aportar en algo desde mi oficio de cocinero", afirmó.



Cómo participar



SOS Chef se realizará el domingo a partir del mediodía en predios de Fexpocruz (salón Guaraní). Para asistir y apoyar esa noble causa solo se debe comprar una manilla de ingreso (Bs 100 para adultos y Bs 50 para menores) que da derecho a degustar los alimentos que los niños prepararán para esa ocasión.



Los fondos recaudados serán destinados a apoyar los programas de prevención del abandono infantil en los que trabaja Aldeas SOS. En Bolivia brinda actualmente apoyo a más de 10.000 niños y niñas en riesgo.



La venta de entradas se realiza en oficinas de Aldeas Infantiles SOS (Barrio Urbarí, calle Tatarenda # 112), el Instituto Gastronómico Internacional IGI (Av. Velarde # 222) y Farmacias Chávez (Fidalga Equipetrol, av. Irala, av. Grigotá y Ventura Mall).



Una carrera de éxitos



Christophe Krywonis es un chef francés especializado en la gastronomía de su país. Vive en Buenos Aires desde 1989. Aprendió a cocinar con su abuela y a los 15 años inició su carrera profesional en su ciudad. En Paris cocinó para celebridades como Madonna, Robert de Niro y Prince. Realizó el doblaje de la película Ratatouille.