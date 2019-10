‘Pokémon Go’, una idea que nació de una broma

Pokémon Go va camino a convertirse en el juego para celulares más exitoso de todos los tiempos, y eso que aún no está disponible en la mayoría de los países del planeta. Pero, ¿cómo es que se les ocurrió la idea?, nada menos que de una broma muy bien realizada por Google.



El 1 de abril de cada año se celebra en Estados Unidos el "April Fool’s Day", que es el equivalente al "Día de los inocentes" de Latinoamérica. En esa fecha Google lanza productos falsos para jugar una broma a sus millones de usuarios. En 2014, los responsables de Google Maps invitaron a utilizar esta aplicación para capturar pokemones que podían verse a través de la pantalla del celular en distintas partes del mundo.



En la parte de arriba puede ver un video en el que se muestra cómo se podría encontrar los pokemones a través de Google Maps. Esto con el objetivo de“conseguir al mejor maestro pokémon en el mundo”. Después se dijo que se trataba de una broma y que no existía este juego.



Según señala la web de tecnología Gizmodo, este chiste terminó llamando la atención de John Hanke, quien en ese entonces era parte de Google pero hoy en día es el director ejecutivo (CEO) de una compañía llamada Niantic Labs, que ha sido la encargada de desarrollar juegos como Ingress y, además, el nuevo Pokémon Go.



Unos meeses después Hanke le ofreció el juego a Nintendo y comenzó a diseñarse el exitoso proyecto. Así fue como nació Pokémon Go.