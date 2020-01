11 cosas que no sabías de George Michael

Georgios Kyriacos Panayiotou era el verdadero nombre del cantante británico George Michael, que falleció este 25 de diciembre, a los 53 años. Para recordarlo, te presentamos 11 curiosidades que debes saber de él si eres un verdadero fanático.1. Apoyaba varias causas caritativas, como Live Aid y el concierto Freddie Mercury contra el sida.2. Según un documental de la BBC, George Michael donó más de 6 millones de dólares a causas caritativas.3. En 1998 fue arrestado en un baño público por cometer actos lascivos frente a un Policía encubierto. Esto sucedió en Beverly Hills.4. Con el dúo Wham!, en su natal Gran Bretaña, ubicó cuatro sencillos en el número uno de los ranking: Wake me up before you go go (1984), Freedom (1984), I'm your man (1985) y The edge of heaven (1986).5. Sus tres primeros sencillos como solista se situaron en el número uno en Gran Bretaña: Careless whisper (1984), A different corner (1986) y I knew you were waiting (for me) (1987), este último fue a dueto con Aretha Franklin.6. Su famosa canción Careless whisper la escribió cuando tenía 17 años, un jueves por la tarde en Bushey, y se dice que fue con su compañero Andrew Ridgeley en un autobús de regreso del colegio, pero esperó hasta los 21 años para publicarla. Este sencillo alcanzó el número uno en más de 25 países y vendió 6 millones de copias.7. Anunció su retiro en febrero de 2004, pero en 2006 inició una gira por Europa, la primera en 15 años.8. Fue considerado entre los artistas más sexys por VH1, que lo ubicó en el puesto 73.9. Escribió, produjo e interpretó la canción Last Christmas cuando tenía 21 años. Diferentes artistas han grabado más de 395 covers del tema, desde que se lanzó en 1984.10. En septiembre de 2010, mientras estaba en prisión cumpliendo una sentencia por conducir bajo la influencia de las drogas, George recibió una carta de dos páginas escrita de puño y letra de Sir Paul McCartney con la intención de levantarle el ánimo. En ella, el ex-Beatle le decía que lo comprendía, ya que él pasó 10 días en una cárcel de Japón al haber sido descubierto con cannabis. También le pidió que se mantuviera con la frente en alto y que le gustaría verlo tan pronto fuera liberado. Aparentemente, George quedó encantado con la carta, la cual leía una y otra vez.11. Uno de sus videos más irónicos fue Freedom (1989) y en él participaron las top models Linda Evangelista, Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford y Tatjana Patitz. George Michael no aparece en ninguna escena.