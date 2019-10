¿Por qué la resaca es peor a los 40 que a los 20?

Cuando se realizó la última Encuesta sobre alcohol y drogas en España en 2014, del Plan Nacional sobre Drogas, muchas de las personas consultadas sufrieron resaca pero la intensidad de la misma fue diferente según la edad de los entrevistados.



Si a los 20 solo se necesita dormir un par de horas para estar bien, en los 40 puede llegar a tomar mas de un día para eliminar el alcohol del organismo y recuperar su equilibrio.



“La resaca es una de las cosas menos estudiadas en Medicina”, lamenta Antoni Gual, jefe de la Unidad de Alcohología del Instituto Clínic de Neurociencias (ICN), citado por el periódico El País. Sin embargo, los efectos de la resaca influyen desde las enzimas hasta la grasa o cómo está de hidratado el cuerpo



¿Qué es la resaca?



Es un cuadro provocado por la deshidratación que tiene efectos secundarios desagradables como mareos, nauseas y escalofríos.



¿Por qué es peor con el paso de los años?



La llamada Alcohol Deshidrogenasa, que se encarga de metabolizar el alcohol, no funciona tan bien como lo hacía cuando uno es joven. Por ese motivo, el alcohol permanece más tiempo en el cuerpo antes de ser eliminado, según un estudio realizado por la Universidad de Heidelberg, Alemania.



Los investigadores también sostienen que el hígado aumenta de tamaño con la edad y funciona menos que en la juventud.



Otro factor importante es la grasa corporal. Al cumplir años es probable que hayamos ganado un poquito de peso y eso conlleva a tener menos agua en el cuerpo, por lo que el alcohol se concentra mas.



¿Como evitar tener una resaca muy intensa?



Claramente, bebiendo menos. Sin embargo se aconseja comer algo porque la absorción de alcohol será más lenta. Los expertos

recomiendan no consumir bebidas burbujeantes (o mezclas con gaseosas o energizantes).



El cigarro también juega un papel fundamental. Sin importar la edad, la resaca será peor si fuma, según un estudio de 2013 publicado en Journal of Studies on Alcohol and Drugs.