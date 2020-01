Budweiser cambia de nombre a 'America'

La más vendida de las cervezas estadounidenses, Budweiser, apelará al patriotismo de sus clientes adoptando el nombre de "America" en este período electoral.



En sus botellas y latas se podrá leer "America" junto a populares eslóganes nacionales "para inspirar a los bebedores a celebrar los valores de libertad y autenticidad compartidos por Estados Unidos y Budweiser", anunció el fabricante, propiedad del gigante cervecero belga AB InBev.



Hasta ahora ningún otro fabricante de cerveza se había embanderado con el símbolo nacional estadounidense.



"La potente nueva imagen de Budweiser sirve como punto central de su campaña veraniega -"America is in Your Hands"- que impulsa a la gente a identificarse, de costa a costa, con el optimismo sobre el que se construyó el país", señala la compañía.