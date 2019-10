10 canciones que la ciencia asegura te harán feliz

Un científico de la Universidad de Groningen, Holanda, descubrió que un tema de 1978 es la canción más feliz de los últimos 50 años.



‘Don’t Stop Me Now’ de Queen fue la elegida entre un listado de al menos 10 canciones, las cuales se evaluaban de acuerdo a las notas, letra y ritmo.



El tema de la banda británica -que puedes escuchar en el video que encabeza la nota- causó en las personas al menos 150 latidos por minuto que “desencadena una sensación vigorizante”, indicó el científico Jacob Jolij.



“El sentirse bien con una canción es muy personal. La música está íntimamente relacionada con la memoria y la emoción, y estas asociaciones determinan enormemente si una canción te pondrá o no de buen humor".



Sin embargo, continúa Jolij, hay algunos criterios objetivos y claves que los compositores deberían considerar al crear canciones optimistas”, dijo Jolij.



Te presentamos los otros nueve temas que fueron incluidos para este interesante análisis.



"Dancing Queen"- ABBA

,

"Good Vibrations"- The Beach Boys

,

"Uptown Girl"- Billy Joel

,

"Eye Of The Tiger"- Survivor



"I’m a Believer"- The Monkees

,

"Girls Just Want To Have Fun"– Cyndi Lauper

,

"Livin’ On A Prayer"- Bon Jovi



"I Will Survive"- Gloria Gaynor

,

"Walking On Sunshine"- Katrina & The Waves