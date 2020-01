En Bolivia felicitan a Santos por el Nobel

Políticos y autoridades bolivianas saludaron al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por obtener el premio Nobel de la Paz, al encaminar la búsqueda de una solución al conflicto armado con las guerrillas de la FARC.



"Felicitaciones al presidente Santos y a todo el pueblo colombiano, su vocación de paz es un ejemplo! En horabuena" (sic), escribió en su cuenta oficial en Twitter el expresidente y agente boliviano ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé.



El Comité Noruego del Nobel de la Paz ha destacado del mandatario la "fortaleza" necesaria para afrontar la "tarea" del proceso de paz abierto con la guerrilla tras más de 50 años de conflicto. "Pese al voto en el referéndum".



Por su lado, el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, señaló: "merecido Premio Nobel de La Paz a Juan Manuel Santos. Búsqueda de consensos un ejemplo a seguir" (sic) en la misma red social.



Hasta el momento el presidente Evo Morales no se pronunció al respecto. Cabe recordar que existió una controversia por su presencia en la firma del acuerdo, al que asistieron decenas de líderes mundiales, pero no recibió una llamada de confirmación del mismo Santos.



Sin embargo, el 3 de octubre, en conferencia de prensa, Morales apoyó el proceso de paz en ese país. "El gran deseo que tenemos es que el diálogo debe ser el mejor camino para llegar a esta paz con justicia social".



Morales también afirmó que "los resultados (del referéndum), todos, expresan que haya paz, ¿pero que clase de paz?. Siento que es el debate interno de los hermanos colombianos (...) No podemos desmayar, hay que continuar con esfuerzos para que se reafirme totalmente la paz que ya se siente".



En la región, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, escribió: "Felicitaciones al Presidente @JuanManSantos y al pueblo de Colombia. Un nuevo incentivo xa llegar a la paz duradera e incluyente #NobelPrize" (sic) y desde UNASUR, Ernesto Samper, aseveró: "Como colombiano y por la PAZ celebro el Nobel concedido hoy al Presidente Santos" (sic).