Eduardo Rodríguez Veltzé: “Es posible definir fórmulas para compartir el inmenso océano”

Está al mando de la demanda marítima, cuatro años. Eduardo Rodríguez Veltzé destacó el trabajo que realizó junto con el equipo jurídico. Cree que es necesario fortalecer el servicio exterior para garantizar una futura negociación con Chile.

Desde marzo de 2013, cuando fue posesionado como agente y cuando entregó la demanda marítima, a marzo de 2017, ¿cómo analiza este proceso jurídico?

Es prematuro anticipar un resultado final, el caso será decidido por un tribunal colegiado que todavía debe conocer la dúplica de Chile y celebrar audiencias de alegatos orales antes de deliberar una decisión final.

En todo caso, hay que destacar que hemos transitado más de la mitad del camino de este prolongado proceso, hemos sorteando con éxito una objeción preliminar interpuesta por Chile para impugnar la competencia de la Corte y evitar que la causa sea atendida. Esto fortaleció los ánimos para las próximas etapas del proceso, cuyo éxito, sin duda, contribuirá a abrir nuevos cursos de acción para lograr un acceso soberano al océano Pacífico. Las esperanzas de volver al mar de todos los bolivianos solo pueden crecer, generación tras generación, hasta lograrlo, independientemente de cualquier otro factor.



¿Es está la mejor experiencia laboral que tuvo en su carrera profesional?

Es un privilegio poder participar, junto con otros colegas nacionales y extranjeros, en un caso tan importante y complejo, una experiencia que solo es equiparable a la de haber tenido la oportunidad de ser juez.



¿Qué anécdotas o experiencias tiene de todo este tiempo que se desarrolla la demanda marítima?

Son muchas, por ejemplo, estas últimas semanas, con motivo de la preparación de la réplica, los equipos de trabajo en La Paz y en La Haya tuvimos varias jornadas de trabajo- amanecidas por la diferencia de cinco horas; o la complejidad de preparar textos de documentos en diferentes idiomas que exigen la mayor fidelidad en su traducción o bien las extensas deliberaciones sobre aspectos jurídicos e históricos con nuestros abogados nacionales e internacionales. Es una dinámica de trabajo distinta y de la cual se aprende cada día.

¿Es tiempo de que Bolivia retorne a las aguas del océano Pacífico?

Yo lo pondría de otra forma: es tiempo de que los bolivianos y los chilenos tengamos la voluntad de resolver una diferencia que nosotros, nuestra generación, no la provocamos, pero tiene el desafío de zanjarla de la mejor forma posible en beneficio de nuestras próximas generaciones. No podemos mantener las heridas abiertas por tanto tiempo, sabiendo que es posible encontrar y definir las mejores fórmulas para compartir la inmensidad del océano; que una solución contribuirá a fortalecer nuestras relaciones de intercambio e integración pues somos y siempre seguiremos siendo vecinos, con ventajas de complementariedad que debemos aprovechar para mutuo beneficio.

Bolivia mantuvo su equipo jurídico, ¿es eso un plus en este proceso?

Hemos mantenido y fortalecido nuestras capacidades, la estabilidad y la confianza son importantes.



Si bien la réplica es un memorial privado, ¿cuál es el tenor de este documento y qué representa para

Bolivia?

La réplica contiene argumentos referidos a la demanda de Bolivia a la contra memoria presentada por Chile e incorpora anexos con prueba documental. El reglamento de la Corte Internacional de Justicia dispone reserva sobre su contenido, hasta la celebración de las audiencias orales.



¿Qué pasos siguen luego de presentar la réplica?

Chile dispone de seis meses para presentar una dúplica o contestación a la réplica de Bolivia. Luego la Corte define las fechas para la celebración de las audiencias orales, que es la última actuación antes de la decisión final.

Fernando Huanacuni estima que la CIJ dé su dictamen final en marzo de 2018, ¿esto es posible?

Es posible, no se puede anticipar con precisión el mes.



La esencia de la demanda es obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar mediante sus promesas pasadas. ¿Qué trabajo sugiere en un escenario posfallo?

Independientemente del resultado, es indispensable diseñar una política exterior que favorezca las mejores relaciones con todos nuestros vecinos, sin excepción; los procesos de integración regional y rumbos definidos frente a los nuevos escenarios mundiales, todo ello junto al fortalecimiento de la diplomacia y el servicio exterior.

¿Se deberían activar mecanismos de diálogo para proyectar ese diálogo?

El diálogo entre países vecinos es inexcusable; además, es consustancial con los alcances de la demanda