Ortiz: Fondioc transfirió millones a cuentas privadas

El senador opositor Óscar Ortiz (UD) presentó ayer un informe de fiscalización al Fondo Indígena que concluye que de 2006 a 2014, al menos Bs 686 millones, de un total de Bs 729 millones que se destinaron para proyectos, fueron transferidos a 1.040 cuentas personales.



La lista está encabezada por la exdirigenta de la Cidob, Melva Hurtado, que recibió en ocho cuentas privadas distintas un total de Bs 22.977.230. La dirigenta se encuentra recluida por este caso en la cárcel de Miraflores, La Paz.



Hay también asambleístas del MAS. Se ubicó por ejemplo a la senadora Felipa Merino Trujillo, que recibió en cuentas personales Bs 348.564.



La asambleísta cruceña y dirigente de las bartolinas respondió a EL DEBER, y señaló que “hay una indagación que está en la Fiscalía y será esa instancia la que defina. Debo decir que la cuenta en la que recibí ese dinero no es personal, sino mancomunada, es falso que sea particular”.



El senador por La Paz Jorge Choque Salomé recibió en seis cuentas personales la suma de Bs 4.279.251, tres de ellas en representación del Conamaq y otras tres de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb). Este medio lo llamó a su celular tres veces, no contestó, y luego ingresó directo al mensaje que lo reporta como apagado.



La vicepresidenta del MAS y diputada, Concepción Ortiz, está también incluida con una cuenta y un monto depositado en la misma por Bs 361.115.



La asambleísta llegará hoy de un viaje al exterior, explicó el dirigente Serapio Marca, quien contestó el celular de la asambleísta Ortiz y señaló que él se lo llevó a Santa Cruz para entregárselo en el congreso del MAS que se inicia mañana en Montero.



Marca es un exdirigente de los interculturales, y en cinco cuentas distintas recibió, según el reporte, Bs 2.923.816. “Tengo responsabilidad, y mucho más que la diputada, y tengo todos los descargos. Esto es un complot, hablan sin saber, hagan una auditoría, no hay nada mal hecho”.

El senador Milton Barón (MAS) dijo que "el tema es objeto de juzgamiento en la justicia y no se protege a nadie. Si se encuentra responsabilidad, tendrán que asumir las consecuencias”, señaló