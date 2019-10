Mega incendio en Canadá duplicó su tamaño

Un enorme incendio fuera de control seguía el sábado en la noche su infernal avance en la región de Fort McMurray, en el oeste de Canadá, tras devastar miles de hectáreas, mientras se buscaba evacuar a habitantes rezagados y proteger infraestructuras sensibles.



"Esto sigue siendo un incendio fuera de control, enorme y peligroso", dijo Ralph Goodale, ministro canadiense de Seguridad Pública.



Las autoridades dijeron que el incendio duplicó su tamaño este sábado y advirtieron que la situación en la región bituminosa de Alberta era "impredecible y peligrosa".



El incendio cubría más de 200.000 hectáreas hacia la medianoche y continuaba creciendo, dijo la Agencia de Manejo de Emergencias de Alberta en un nuevo balance.



"Las condiciones en el frente siguen siendo extremas por la escasa humedad, las elevadas temperaturas y los vientos", indicó la célula de crisis del gobierno de Alberta.



"Si el incendio sigue avanzando a este ritmo, hoy podría duplicarse" la superficie afectada respecto del viernes, aseguró el ministro Goodale.



El termómetro permanecía este sábado cerca de los 30°C y los vientos llegaban a los 40 km/h, lo que atizaba las llamas en los bosques y matorrales de la región, afectados por más de dos meses de sequía.



Buscando rezagados



La policía continuaba intentando evacuar a los residentes que aún permanecían en la región.



Los agentes policiales van de puerta en puerta en busca de vecinos atrapados o que no han acatado la orden de evacuación obligatoria impartida en la medianoche del martes, dijo el inspector de la Real Policía Montada canadiense Kevin Kunetzki.



"No son muchas pero aún hay" personas que permanecen en el área, dijo el oficial.



La policía halló a una familia de cinco integrantes en la tarde del viernes y a otra persona sola que no habían podido hasta entonces evacuar la ciudad, habitada por 100.000 personas pero convertida en un pueblo fantasma.



Al alba, los convoyes para evacuar a miles de personas atrapadas a unos kilómetros al norte de Fort McMurray reanudaron la marcha en condiciones muy difíciles en medio de espesas nubes de humo.



La Policía reabrió la autopista 63 en dirección al sur a fin de proseguir la gigantesca operación de evacuación de esas personas bloqueadas en bases de compañías petroleras donde se habían refugiado a principios de la semana, cuando la ruta del norte era la única salida posible.



A pesar de que 2.400 vehículos pudieron atravesar Fort McMurray para llegar a Edmonton, la capital provincial, a 400 km, el fuego seguía cortando la autopista.



Los policías, con máscaras en el rostro, formaron convoyes de solo 25 vehículos --a mitad que la víspera- hasta tanto los riesgos para los automovilistas sigan siendo altos.



A lo largo de la ruta centenares de vehículos están abandonados, por falta de gasolina o averías. Sus ocupantes huyeron a principios de la semana hacia Edmonton o Calgary tras el avance del fuego en los barrios de la periferia de Fort McMurray.



Según la primera ministra de la provincia, Rachel Notley, el centro de la ciudad no sufrió los embates del fuego.