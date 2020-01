Fencomin ve provocación en promulgación de la Ley de Cooperativas

La Federación de Cooperativistas Mineras (Fencomin) calificó como una "guerra" y una "provocación abierta y pública" del Gobierno que este viernes convocó al Pacto de Unidad y decidió junto a la Central Obrera Boliviana (COB) la promulgación de las modificaciones a la Ley de Cooperativas, pese a su rechazo.



"Es una provocación abierta del Gobierno al sistema cooperativo. Para el Gobierno el sistema cooperativo ya no sirve, por eso ha preferido convocar a los sindicalizados y a la COB para un ampliado del Pacto de Unidad (para) promulgar la Ley (de Cooperativas), afirmó el dirigente máximo de la Fencomin, Carlos Mamani.



Para el sector no es una señal sin importancia que el Gobierno promulgue la norma pese al rechazo de los cooperativistas y considera que es una declaratoria de "guerra" que las autoridades persistan en la idea de permitir la sindicalización en las cooperativas mineras y mucho más que precisamente hoy se reúnan con el Pacto de Unidad.



"El Gobierno está declarando una guerra abierta al sistema cooperativo", sostuvo Mamani, quien anunció que la próxima semana convocarán a un ampliado nacional para asumir las medidas de presión en contra de las autoridades.



Con sus protestas buscan la liberación de los 10 mineros cooperativistas que la pasada semana fueron enviados a la cárcel de San Pedro, después de que se enfrentaron a la Policía.



Los cooperativistas también protestaron porque el Gobierno envió "una carta" y no una respuesta a su pliego de 10 puntos, lo que fue considerado como "una burla", una actitud nada "seria" ni "responsable", para un sector que se considera importante no solo en la economía del país sino en el denominado proceso de cambio.



La Fencomin está declarada en emergencia y sus presidentes de las federaciones están en sesión permanente. Responderán a la misiva del ministro de Minería, César Navarro, cuando sus bases analicen la carta.



En respuesta al anuncio del ministro de Gobierno, Carlos Romero, que dijo que ampliará la denuncia penal, Mamani manifestó que la Fencomin también interpondrá una demanda en contra de ese despacho por la muerte de dos mineros en un enfrentamiento con la policía protagonizada hace dos años antes de la promulgación de la Ley Minera.

