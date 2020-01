Refugiado sirio devuelve 50.000 euros 'olvidados'

Un sirio de 25 años, refugiado en Alemania, se convirtió en el "héroe del día" en la ciudad de Minden, tras devolver a las autoridades locales 50.000 euros en efectivo (más de 55.500 dólares), más una libreta de ahorros con 100.000 euros (111.100 dólares), hallados en un viejo armario que recibió como donación de una organización caritativa.



Los billetes de 500 euros, más los documentos bancarios, estaban escondidos en una especie de doble fondo del mueble y el hombre los encontró al tratar de ajustarlo para colocarlo en su vivienda, informó la emisora "Radio Westfalica".



La decisión de devolver los 50.000 euros y la libreta de ahorros no fue fácil, admitió el joven. Pero contó que finalmente se entregó a los dictados del Corán y el profeta Mahoma, según los cuales no hay que apropiarse de lo que no le pertenece a uno.



"Soy musulmán y Dios, Alá, y el profesta Mahoma dicen en el Corán que tenemos que hacer lo correcto y no quedarnos con nada que no nos pertenezca", aseguró. El joven informó de su hallazgo a las autoridades de Inmigración, que lo notificaron a la Policía para tratar de localizar al titular de la cuenta y teórico ahorrador también del dinero en efectivo.



Según parece, al refugiado esa buena acción le reportará una ganancia nada despreciable, ya que le corresponde un 3% del total del valor de su hallazgo, lo que supone unos 4.500 euros (5.000 dólares), entre el dinero en efectivo y lo depositado en la cuenta, informó Clarín.



Su accionar fue considerado un ejemplo por las autoridades de Minden. "Este joven se comportó de forma ejemplar y merece un gran reconocimiento", lo elogió la Policía. El comunicado agrega que suele ocurrir que alguien encuentre una suma menor y la entregue. "Pero una suma tan importante es una excepción absoluta".



El sirio llegó a Alemania el año pasado. Tras su registro como refugiado lo destinó a la ciudad de Minden, de acuerdo al sistema de distribución de solicitantes de asilo entre los 16 estados federados de Alemania. Actualmente asiste a los cursos de idioma alemán organizados para favorecer la integración de los refugiados en la sociedad y su deseo es quedarse en el país para completar sus estudios.



La Policía ya identificó al descuidado propietario del dinero, pero no ha podido contactarlo aún, señaló una portavoz de la municipalidad de Minden. En la foto de abajo, se puede apreciar el doble fondo donde estaba el dinero y la libreta de ahorro.,