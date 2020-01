Escucha las 5 canciones nominadas al Oscar

El 26 de febrero se entregan los premios Oscar en Los Ángeles. Una de las partes más esperadas de la gala de premiación es la interpretación de las nominadas a Mejor Canción Original. A lo largo de la noche se puede escuchar a cada una de las elegidas.

Este año será especial porque entre las 5 nominadas hay 2 que pertenecen a la misma película, la favorita a llevarse la mayoría de los premios, 'La La Land'.

Además en las 2 canciones repite Emma Stone, en una de ellas a duo con Ryan Gosling, por lo que veremos a los nominados a Mejor Actriz y Mejor Actor desplegándose en el escenario en 2 ocasiones.

Aquí te presentamos a los nominados. Solo dale play y disfruta de la música.

"The Empty Chair" (Jim: The James Foley Story)

Intérprete: Sting

"Audition" (La La Land)

Interprete: Emma Stone

"How Far I'll go" (Moana)

Interprete: Alessia Cara

"Can't Stop the Felling" (Trolls)

Interprete: Justin Timberlake

"City of Stars" (La La Land)

Interpretes: Emma Stone & Ryan Gosling