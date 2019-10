Ahmadíes piden diálogo para frenar al terrorismo

En momentos en que Europa parece entrar en pánico por la expansión del yihadismo del Estado Islámico y la migración ilegal del norte de África, el movimiento reformista musulmán Ahmadía hizo ayer en el Reino Unido un vehemente llamado a la tolerancia y al diálogo entre las naciones para frenar la violencia y el terrorismo.



Sobre las llanuras verdes de Alton-Hampshire (a 84 kilómetros de Londres), cientos de carpas blancas se levantan para recibir a los más de 40.000 seguidores e invitados de más de 200 países, que este fin de semana abrieron la edición 49 del Jalsa Salana. Miles de familias llegan hasta el campus en largas caravanas de vehículos último modelo con la esperanza de participar de uno de los encuentros islámicos más importantes del mundo occidental.



Durante los tres días que duró la convención, los ahmadíes levantaron las banderas del encuentro entre las culturas y rechazaron toda forma de extremismo religioso o político.



El califa de la asociación islámica, Hadrat Mirza Marur Ahmad, fue el encargado de señalar la obligación que tienen los musulmanes de respetar y abonar la hermandad entre los seres humanos de todo el mundo, sin distinción de credos ni costumbres.



El líder religioso recordó que las acciones armadas de los grupos terroristas van contra el islam, por lo que llamó a los seguidores del profeta Mahoma a detener a dichas organizaciones que están sembrando dolor y muerte en diversos países.



“Buscamos el encuentro entre todos los seres humanos y esto solo se podrá lograr cuando pongamos las necesidades de los otros delante de nuestras propias necesidades. Ese es el mensaje fundamental del islam”, aseguró.



El movimiento reformista Ahmadía cuenta con más de 300 millones de seguidores en cinco continentes y se ha transformado en una de las organizaciones islámicas más influyentes en Europa y Estados Unidos, justamente, por su mensaje pacifista.,

La mayor parte de las comunidades ahmadíes están asentadas en Europa, Estados Unidos, Pakistán y África. En Bolivia, la organización anunció la construcción de una mezquita en la localidad de Warnes, donde espera establecer su misión religiosa.



EL DEBER participó de la convención musulmana que se transmitió en vivo a través de su propio sistema de televisión, radio e internet a millones de seguidores en todo el mundo.



El vocero de la organización, Khalil Yousuf, aseguró que los ahmadíes buscan dar a conocer “el verdadero mensaje del islam, que tiene más que ver con generar la paz que la violencia”.



“Creemos que tiene que haber justicia entre las naciones, que los individuos tienen que ser fieles a las normas de las naciones donde viven y los Estados deben buscar el bienestar de su gente. Si no se dan esas condiciones, entonces puede haber conflicto y desorden”, afirmó.



En el Reino Unido existe una creciente preocupación por el reclutamiento de musulmanes británicos para las filas del Estado Islámico. Más de 700 jóvenes se sumaron al yihadismo en los últimos dos años, lo que ha llevado a una creciente tensión con las comunidades islámicas asentadas en Londres.



Sin embargo, diversas organizaciones musulmanas han rechazado abiertamente la acción de las organizaciones extremistas que, como el Estado Islámico, están planteando un desafío a los países europeos.



“No hay duda que los terroristas aluden al islam, pero no hay relación entre islam y terrorismo. Si somos verdaderos seguidores del islam y de sus enseñanzas, nos vamos a dar cuenta que el Corán no avala la violencia. Los problemas políticos se deben resolver en el marco de la democracia, utilizando los argumentos y el debate más que las armas. El terrorismo no es el camino para resolver los problemas”, indica Yousuf en medio del encuentro de los ahmadíes.



Uno de los presentadores de la cadena televisiva de la comunidad islámica expresó su frustración porque en el mundo occidental se estigmatiza a todos los musulmanes como terroristas, en gran medida por la difusión que tienen los atentados perpetrados por organizaciones armadas como el Estado Islámico, Al Qaeda y Boko Haram.